Türk tenisine altın proje

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ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisini Türk tenisine kazandırdı.olan İtalya'daki Vavassori Tenis Akademisi'nin kurucusu Renato Vavassori'nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni döneminin başlaması nedeniyle düzenlenen kokteylde, Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan HPTC'nin programı,