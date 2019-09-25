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Türk tenisine altın proje

Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü, Türkiye’nin ilk uluslararası tenis akademisi olan High Performance Tenis Center’ın kurulmasına öncülük etti

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Türk tenisine altın proje
ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisini Türk tenisine kazandırdı. High Performance Tenis Center adıyla Türk tenisine yeni şampiyonlar yetiştirecek olan Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademinin kurulmasında ATDSK'ya partnerlik yapacak olan İtalya'daki Vavassori Tenis Akademisi'nin kurucusu Renato Vavassori'nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni döneminin başlaması nedeniyle düzenlenen kokteylde, Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan HPTC'nin programı, İtalya'dan gelecek olan antrenörler ve kondisyonerlerin takvimleri, işleyiş ve sistem anlatıldı.
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Türk tenisine altın proje
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