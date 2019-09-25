Üniversiteliler oryantasyon ile adaptasyon sağladı

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Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2019-2020 eğitimöğretim akademik yılına yeni kayıt yaptıran öğrencilerine özel, üniversiteyi ve Gaziantep'i tanıtmak amacıyla '"INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programı" düzenledi. Üniversite hayatını kolaylaştırmak ve öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen oryantasyon programına HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler; kampüsü, fakülteleri, yurtları, sınıfları, stüdyo ve laboratuvarları, kütüphaneyi, spor tesislerini, boş zamanlarını değerlendirecekleri iç ve dış mekanları, birimleri ve Gaziantep şehrini tanıma fırsatı buldu. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Sözen; "Üniversiteler; bilgiyi paylaşabilmenin, yeni dünyalar keşfetmenin, farklı pencerelerden bakabilmenin ve dönüşümü yakalayabilmenin en değerli kurumlarıdır" dedi. HKÜ'nün yeni öğrencilerine seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise, "Hasan Kalyoncu Üniversi-tesi, Türkiye ve hatta dünyada nadir büyüklükte kampüsü olan, teknik altyapı, sosyal alanları spor, sanat ve kültürel etkinlikler için sınırsız imkanlara sahip yerleşkesi, güçlü akademik kadrosu, araştırma ve yayınlarıyla ve başarılı mezunlarıyla kendisini bilimsel olarakta kanıtlama olgunluğuna erişmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır" dedi. Başkan Kalyoncu, "Yeni bir döneme, lisans eğitiminizin sosyal bir hayatın farklı bir arkadaş zenginliğine erişeceğiniz bilgi ve birikimlerinizi, size sunulan imkânlardan en iyi derecede istifade edeceğiniz üniversite yıllarınızın en güzel ve en heyecanlı zamanı olan bu ilk günleri doya doya yaşanmanızı tavsiye ediyorum. Burada dört yıl boyunca kariyer hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve güçlü bir akademik kadrodan eğitim alacağınızın da bilgisini vermek isterim" diye konuştu. Konuşmaların ardından yeşil alanda buluşan HKÜ'nün yeni öğrencileri el ele tutuşarak "Biz Geldik" sarmalı oluşturdu.