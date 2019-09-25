Yelkenciler Tarsus’u turladı

İSTANBUL'DAN 45 tekne ile Mersin'e gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nin (DADD) 135 kişiden oluşan yelkenci grubu, Tarsus'un tarihi mekanlarını gezdi. Yerli ve yabancı isimlerden oluşan 135 kişilik ekip, iki gün süreyle konakladıkları Mersin'de merkez ve ilçelerde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi. Dernek Başkanı Zafer Türkmen etkinliklerinin sporun yanında ülke turizmine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek, "Tarsus'a adeta hayran kaldık. Birçok arkadaşımız ilk defa Tarsus'u gördü. Gerçekten de gerek kültürü gerekse tarihi yerleri olsun mükemmel bir yer. Bizi burada misafir ettiniz. Tarsuslulara çok teşekkür ediyoruz"
diye konuştu.