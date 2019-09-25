Yelkenciler Tarsus’u turladı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DAN 45 tekne ile Mersin'e gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nin (DADD) 135 kişiden oluşan yelkenci grubu, Tarsus'un tarihi mekanlarını gezdi. Yerli ve yabancı isimlerden oluşan 135 kişilik ekip, iki gün süreyle konakladıkları Mersin'de merkez ve ilçelerde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi. Dernek Başkanı Zafer Türkmen etkinliklerinin sporun yanında ülke turizmine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek,diye konuştu.