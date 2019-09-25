Yüreğir ilçesinde yol sorunu tarih olacak

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Özgür Mahallesi'nde devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Yüreğir'de yol sorununun tarih olacağını belirten Başkan Kocaispir "Belediyemiz bütün birimleri ile sahada" dedi. Özgür Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, çalışmaların kesintisiz devam etmesi için planlı ve programlı bir şekilde hareket ettiklerini söyledi. Yüreğir'de yol sorununun tarihe karışacağını ifade eden Başkan Kocaispir, "Sorumluluk alanlarımızdaki tüm yolları sıcak asfalt yapmayı hedefliyoruz. Yüreğir'de stabilize yol tarihe karışacak. Özgür mahallemiz uzun zamandır ihmal edilen bir mahallemizdi. Vatandaşlarımızın haklı ve makul talebi doğrultusunda bu yolun yapılması gerektiğini düşünerek derhal programımıza aldık. Diğer mahallelerimizde de hizmetlerimiz artarak devam edecek." dedi. Asfalt yapım işlerinde çalışan işçilerin kavurucu sıcakta hizmet ürettiğini hatırlatan Başkan Kocaispir "Arkadaşlarımız hem hava, hem de asfaltın kavurucu sıcaklığıyla mücadele ediyor. Meşhur Adana sıcağına bir de asfalt sıcağı eklenince yaklaşık 150 derecelik bir ortamda Yüreğirli hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için ter döküyorlar. Tabi ki her şey daha yaşanabilir bir Yüreğir için. Yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.