160 saatlik bateri çalma denemesi yarım kaldı

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"en uzun süre aralıksız bateri çalma" rekoru için davulun başını geçen baterist Oktay Kızılkaya, sağlık sorunu nedeniyle rekor denemesini yarıda bıraktı. Merkez Mezitli ilçesinin sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde 20 Eylül'de davul çalmaya başlayan 60 yaşındaki Kızılkaya, 160 saatlik rekor denemesi için 2 gün boyunca ter döktü. Yerli ve yabancı parçalara baterisiyle eşlik eden Kızılkaya'ya, zorlu denemesinde vatandaşlar da ilgi gösterdi. Kızılkaya, 71. saatte rahatsızlanınca denemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin muayene ettiği Kızılkaya, dinlenmesi için evine götürüldü. Kızılkaya, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kızılkaya, "Geride kalan 71 saatin ardından, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kol ve bacak eklemlerimde sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarımızla görüşerek bırakmaya karar verdik. Çok büyük umutlarla başladık ama olmadı. Buradan rekor kırarak ayrılmak isterdim ama maalesef olmadı. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.