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Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, hayırseverlerin destekleriyle hizmete giren Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun tanıtımını yaptı. 21 ayda hizmete giren yurdun maliyetinin 34 milyon 600 bin TL olduğunu belirten müftü Çınar, "Bunun 31 milyon lirasını Adanalı hayırseverlerden, 3 milyon lirasını camilerden toplanan yardımlardan, 600 bin lirasını ise Diyanet İşleri Başkanlığından temin edildi. Böyle bir yurdu kazandırdıkları için başta sayın Valimiz olmak üzere tüm Adanalı hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.Üç bloktan oluşan yurtta üniversitenin her bölümünden öğrencilerinin yararlanacağını ifade eden Hasan Çınar, "İl müftülüğü olarak yurdu Diyanet Vakfı Başkanlığı'na teslim ettik. Bu yıl 251 öğrencimizin kaydı yapıldı, önümüzdeki yıl 350 öğrenci alacağız. Burada ülkemize iyi nesiller yetiştireceğiz. Çünkü biz bu gençlikten sorumluyuz. Bu yurdun hizmete girmesinde Adanalıların büyük emekleri vardır. Kapılarını çaldığımız hayırseverler bize geri çevirmediler. Adanalılara ne kadar dua etsek azdır" dedi.