Arslanbey Doğal Yaşam Parkı’na çocuklar akın etti

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi 650 dönüm alana sahip Arslanbey Mesire Alanı içerisinde 55 dönüm alan üzerinde oluşturduğu Fauna ve Flora Tanıtım Alanı (Doğal Yaşam Parkı) çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir alan haline geldi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Arslanbey Doğal Yaşam Parkı çocukların tek adresi oldu. Parkta koyun, keçi, devekuşu, midilli atı, kedi, köpek, tavus kuşu, papağan, tavuk, horoz, tavşan gibi 30 çeşit evcil hayvan çocukların hizmetine sunularak, onlara yaklaşmaları ve evcil hayvanları tanımaları sağlanıyor. Hafta içinde iki gün down sendromlu ve otizmli çocuklara midilli atlarla terapi seansları uygulanıyor.