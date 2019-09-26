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Aslan, 55 yıl sonra diplomasına kavuştu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Aslan, 55 yıl sonra diplomasına kavuştu
HATAY'IN İskenderun ilçesinde 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini başarı ile yürüten 75 yaşındaki Mete Aslan geçtiğimiz günlere büyük bir gurur yaşadı. Öğretmen bir babanın 11 çocuğundan biri olan Aslan, 1964 yılında İstanbul'da kazandığı ve ardından ayrılmak zorunda kaldığı hukuk fakültesini çıkan af ile tamamladı. Kaydını Çukurova Üniversitesi'ne alan ve 55 yıl sonra diplomasına kavuşan Aslan, "Gururlu ve mutluyum. Okumanın yaşı yok. Bunu bir kez daha anlatım" dedi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin en genç mezunu olduğunu söyleyen Mete Aslan, "11 kardeşiz ve ailemizde 26 hukukçu var. İki çocuğumun ikisi de avukat. Durum böyle olunca bende yarım kalan işimi çıkan af ile 55 yıl sonra tamamlamak istedim. Başarılı oldum. Büyük bir gurur yaşıyorum. Mezuniyetin ardından Çukurova Üniversitesi'ndeki akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrencilere bir sunum yaptım. Hikayemi anlattım. Çok keyifli geçti" diye konuştu. Aslan, bir avukatın yanında staja başladığını da belirtti.
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Aslan, 55 yıl sonra diplomasına kavuştu
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