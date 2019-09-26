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Atayurt Mahallesinde vatandaşa aşure dağıtıldı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Atayurt Mahallesinde vatandaşa aşure dağıtıldı
MERSİN'İN Silifke ilçesinde belediye, Muharrem ayı dolayısıyla Atayurt Mahallesinde Aşure Günü düzenleyerek vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure kazanının başına geçen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, vatandaşlara aşure ikram etti. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğunu vurgulayan Başkanvekili Sadık Altunok, "Halkla bütünleşmeyi belediye olarak çok önemsiyoruz. Hicri yılbaşımızın İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
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Atayurt Mahallesinde vatandaşa aşure dağıtıldı
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