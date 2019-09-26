Dünya Alzheimer gününde panel

BUGÜN NELER OLDU

Alzheimer gününe dikkat çekmek amacıyla Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ve panel ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu ve Fuayesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım yüksek oldu. Panel öncesi Fotoğraf sanatçı Abdülhadi Ak'ın fotoğrafları sergilendi. Serginin gelirinin ise dernek yararına kullanılacağı belirtildi. Daha sonra panele geçildi. Panelde Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice ve Dr. Öğr. Görevlisi Anıl Tanburoğlu, alzheimer hastalığı hakkında bilgi verdi. Her iki panelistte temel hedeflerinin toplumu hastalık hakkında bilgilendirmek ve özellikle alzheimer hasta yakınlarının daha bilinçli olarak hastalarına yaklaşım sağlaması olduğunu dile getirdi.