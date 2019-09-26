Ekolojik köyler tarım turizmini canlandıracak

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Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapılacak Ekolojik Köy Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında protokol imzalandı. Gazi şehir, başkan Fatma Şahin öncülüğünde "Doğa Dostu Kent" olma yolunda önemli bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultusunda İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı'yla ekolojik köyler hayata geçirilecek. Bu çerçevede düzenlenen imza töreninde İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Ekolojik Köy Fizibilite Raporu Sözleşmesi'nin altına imza attı. Başkan Şahin, projenin büyükşehirler açısından toptan bir fayda sağlayacağına değinerek, "Valimizin başkanlığında, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri'yle birlikte çok güzel bir dönem başladı. Özel projelere güzel destekler alıyoruz. Diğer köylerimizi de aynı şekilde çevreye duyarlı hale gelecekler. Ekolojik köye dönüştürülen köylerde toprak büyük bir bereket verecek. Suyumuz ve havamızla birlikte kırsalı korumak ve kalkınmayı sağlamamız, köyden kente göçü azaltmamızı sağlayacaktır" dedi.