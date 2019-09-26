Fatih Mehmet Kocaispir: Artık belediyeye uğramıyoruz

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Adana'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğirlilere en iyi hizmet vermek için gecegündüz sahada olduklarını ve belediyeye uğramadıklarını söyledi. SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'ın ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz gönül belediyeciliği yapıyoruz. Sürekli halkın içindeyiz" dedi.Belediye başkanı olarak başarılı olmak dışında B planlarının olmadığını ifade eden başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Başarılı olmak zorundayız. Biz parti siyaseti yapanlara karşı halk siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. İnsanlar kendilerini önemli hissetmek istiyor. Biz inancımız gereği halkın içinde olmamız gerekir. Başkanlık yaptığım sürece Yüreğir'de iyi eserler ortaya koymak istiyorum" diye konuştu. Belediye başkanlığı sürece insanların arkalarından güzel sözler söylemesi için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini de vurgulayan Kocaispir, "Belediye olarak kültür ve sosyal işlerimizi yeniden yapılandırdık. Temizlik hizmetlerinde yeni bir bakış açısı ortaya koyduk. Tüm mahallelerimizi deterjanla yıkıyoruz. Adana'da olmayan temalı parkları hayata geçireceğiz. Yaşlılarımızın ayaklarına kadar gidiyor onlara yemeklerinden bakımlarına kadar hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. Yüreğir'de büyük sıkıntı olan ve uyuşturucu tacirlerinin yuvası haline gelen Sarıçam deresinin aydınlatılması konusunda taşın altına ellerini soktuklarını da ifade eden Koca ispir, "Sayın Valimizi büyük destekleriyle aydınlatma konusunda Enerjisa ile prensipte anlaştık. Güvenlik kameralarını biz koyacağız, aydınlatmayı ise onlar yapacak. Artık çocuklarımızı kimse zehirleyemeyecekler" dedi.