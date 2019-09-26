FETÖ’den ceza aldı koltuğu bırakmadı

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Adana Ticaret Odası'nın (ATO) 8 milyon 800 bin lirasını terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya yatıran ATO Başkanı Atilla Menevşe 3 yıl 9 ay hapis cezasına almasına rağmen halen görevinin başında bulunması tepkiye neden oldu. ATO eski başkanlarından Şaban Baş, bu karardan sonra Menevşe'nin etik olarak istifa etmesi gerektiğini söyledi.ATO Başkanı Atilla Menevşe'nin 3 yıl 9 ay hapis cezasına almasına neden olan olay 26 Ağustos 2016 yılında yapılan 40'incı meclis toplantısında gün yüzüne çıkmıştı. Meclis üyesi Fatih Köylü, ATO Başkanı Atila Menevşe'nin 17-25 Aralık tarihinden sonra odanın paralarını Bank Asya'ya yatırdığı iddialarında bulundu. Menevşe, "Yüksek faiz verdiği için paraları bankaya yatırdık" diyerek kendini savunmuştu. 27 Ağustos 2016 günü SABAH Güney'de 'ATO meclisinde FETÖ kavgası' başlılığıyla çıkan haberin arından Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmiş ve polis tarafından toplantının görüntü ve tutanaklarına el koymuştu.ATO Başkanı Atilla Menevşe'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'ye yardım suçundan dava açıldı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Atilla Menevşe'nin "Silahlı terör örgütüne yardım etme suçu işlediği kanaatine varıldığından" 6 yıl hapis, "Sanığın yaptığı yardımın niteliği ve miktarı nazara alınarak" 3 yıl hapis, "Sanığın üzerine atılı suçun terör suçu olması nedeniyle" 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme TCK'nın 62. Maddesi gereğince 1/6 oranın da indirim yaparak Menevşe'yi 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi.Mahkeme tarafından ceza almış bir oda başkanın halen o koltukta oturmasına anlam verilemediği ifade edildi. ATO eski Başkanı Şaban Baş, "Ben milletvekili adayı olduğumda geri dönemeyeceğimi bildiğim halde istifa etmiştim. Kanunda ceza alan bir başkan istifa eder diye bir madde yok ama, mahkeme tarafından ceza almış bir başkanın o koltukta oturmasını doğru bulmuyorum. Aynı durumda ben olsam hemen istifa eder koltuğu bırakırdım. Gaziantep Ticaret Odası eski başkanı Eyüp Bartık, hazırlık soruşturması devam ederken istifa etmişti." dedi.Olayı gün yüzüne çıkaran ATO eski meclis üyesi Fatih Köylü ise, "Buralar kumu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Cumhurbaşkanımızın tüm söylemlerine rağmen 17-25 Aralık'tan sonra kurumun parasını Bank Asya'ya yatırıyorsun. İnsan o bankadan paralarını çekerken sen neden yatırıyorsun? Neden kendi paranı yatırmadın? Bu durum Adana kamuoyunu rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.