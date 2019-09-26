Gazişehir’de Sumudica temkinli

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, takımın geldiği noktayla beraber herkesin farklı hedefler koymaya başladığını ancak bu durumun yanlış olduğunu söyledi. Sumudica, ligin en üst sırasındaki takımla en alttaki takımın maçında bile sürpriz sonuçların çıkabildiğini dile getirdi. Maç maç ilerlemeyi benimseyen Rumen teknik adam, "Ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçından sonra herkes küme düşeceğimizden bahsediyordu. Şimdi herkes farklı hedefler koyuyor. Avrupa kupaları konuşuluyor, hatta şampiyonluk söylemleri bile yapılıyor ama bunlar yanlış" şeklide konuştu.Gazişehir, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün saat 13.00'te Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a konuk olacak.. Kırmızı-siyahlı takımda moraller yerinde. Kupa maçıyla ilgili konuşan Sumudica, "Ben hazırlık maçlarını bile kazanmak isteyen biriyim. Dolayısıyla ciddiye aldığımı