Gündüz polis gece ressam

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki polis memuru Sedat Fırat, ortaya çıkarttığı eserlerle dikkat çekiyor. Gündüzleri polislik mesleğini icra eden evli ve 1 çocuk babası Fırat, 10 yıl önce başlayan resim tutkusunu geliştirerek profesyonel resimler yapıyor. 16 yıllık polis memuru olan Fırat, evinin bir bölümünü resim atölyesine çevirerek, tuvaller üzerinde sanat eserleri üretiyor.Yaptığı resimleri Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da sergileyen Fırat, görev yaptığı illerdeki mesai arkadaşlarının da takdirini topluyor. Mesai saatleri içerisinde görevini titizlikle yürüten Fırat, gün içerisinde araç uygulamaları ve trafik tanzim çalışmaları yapıyor. Gaziantep'e yeni atanan Fırat, kent trafiğini rahatlatmak için mesai arkadaşlarıyla var gücüyle çalışıyor. Motorize ekiplerde görev alan Fırat, vatandaşın trafikte güvenli şekilde seyretmeleri için de sürücülere uyarılarda bulunuyor.Polislik mesleğini çok sevdiğini dile getiren trafik polisi Fırat, "Gündüz yoğun bir iş temposunda görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Arta kalan boş zamanlarımda kendi atölyemde kendimi resme adadım. Soyut resimler üzerine daha çok çalışmalar yapıyorum. Çeşitli kişisel ve karma sergilerde bulundum. Resim yaparken kendimi bambaşka bir dünyadaymışım gibi hissediyorum. Bu konuda bana ilham veren işim, eşim, çocuğum, evim, bulunduğum ve yaşadığım şehirler çok önemli" dedi.Daha önce Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da resimlerini sergilediğini belirten Fırat, Avrupa'da sergi açmayı hedeflediğini kaydederek, "Şanslıyım. Gaziantep gibi gerçekten sanat alanında geniş kitlelere hitap eden sergi salonları var. Bu konuda kendi kurumumdan da destek alıyorum. Diğer kurumlardan da destek alacağım. Daha büyük bir sergi açmak istiyorum. Hedefim Avrupa'da bir sergi açmak, ama bunun için biraz daha farklı çalışmalar, farklı eğitimler görmem lazım" şeklinde konuştu.