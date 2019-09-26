Kaplan’a kupa moral oldu

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FF 1. Lig'de son hafta istediği sonucu alamayan Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
karşılaşmasında evinde Fethiyespor
'u uzatmalarda 3-1'le geçti ve adını 4. tura yazdırarak moral buldu. Teknik direktör Levent Eriş
, kupayı önemsediklerini belirterek, "Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz"
dedi.
ROTAYI LİGE ÇEVİRİYORUZ
Ligde şanssız bir sonuç elde ettiklerini belirten Eriş, "Kupa galibiyeti bize moral oldu. Takımı kendine getirdi. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ancak şu dakikadan itibaren tüm dikkatimizi asıl konumuz olan lige çevirmeliyiz. Cumartesi günü sahamızda Altay'ı konuk edeceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız"
dedi