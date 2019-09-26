Kaplan’a kupa moral oldu Türkiye Kupası’nda Fethiye’yi kupa dışına iten Adanaspor, adını bir üst tura yazdırken lig maçı öncesi de takıma motivasyon yükledi

TFF 1. Lig'de son hafta istediği sonucu alamayan Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında evinde Fethiyespor'u uzatmalarda 3-1'le geçti ve adını 4. tura yazdırarak moral buldu. Teknik direktör Levent Eriş, kupayı önemsediklerini belirterek, "Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz" dedi.



ROTAYI LİGE ÇEVİRİYORUZ

Ligde şanssız bir sonuç elde ettiklerini belirten Eriş, "Kupa galibiyeti bize moral oldu. Takımı kendine getirdi. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ancak şu dakikadan itibaren tüm dikkatimizi asıl konumuz olan lige çevirmeliyiz. Cumartesi günü sahamızda Altay'ı konuk edeceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU FF 1. Lig'de son hafta istediği sonucu alamayankarşılaşmasında evinde'u uzatmalarda 3-1'le geçti ve adını 4. tura yazdırarak moral buldu. Teknik direktör, kupayı önemsediklerini belirterek,dedi.Ligde şanssız bir sonuç elde ettiklerini belirten Eriş,dedi