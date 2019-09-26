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’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Kilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi
KİLİS'TE jandarmanın yol uygulaması sırasında durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü A.Y. gözaltına alındı. Merkeze bağlı Güvenli köyü yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri A.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasında piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan, kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Tütünlere el koyan ekipler sürücü A.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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Kilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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