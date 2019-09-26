Mersin mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF. 1. Lig takımlarındanTeknik direktör İbrahim Baş, "Bu tarzda prestij kazandıracak bir maça ihtiyacımız vardı.dedi.olduğunuifade eden Baş,diye konuştu.EN büyük transferlerinin Mersin taraftarı olduğunu vurgulayan teknik direktör Baş, "Mersin İdmanyurdu hedefi olan bir takım. Hedefsiz olması mümkün değil. İyi ve yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekibimiz var. Bizlerde çok iyi çalışıyoruz. Önceki şampiyonluklarımızın tesadüf olmadığını, aynı işi burada da başarabileceğimizi Allah bize nasip etti" dedi.