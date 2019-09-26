Mersin mucizesi

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iraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF. 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'u deplasmanda penaltı atışları sonucunda 5-4 ile kupanın dışına iten Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynayan İçel İdmanyurdu'nda büyük sevinç hakim.
Teknik direktör İbrahim Baş, "Bu tarzda prestij kazandıracak bir maça ihtiyacımız vardı. Çok iyi mücadele ettik ve başardık"
dedi.
OYUNCULARIMIN YÜREKLERİNE SAĞLIK
"BAL takımı olarak görülmek Mersin'e yakışmayan bir durum"
olduğunu
ifade eden Baş, "Mersin İdmanyurdu ruhunu yeniden hayata geçirme adına bu maçın önemi büyüktü. Çocukların yüreklerine sağlık. Gerçekten iyi bir iş çıkarttılar. Maalesef BAL'dayız ancak BAL çukurundan kurtulmanın yolu bu tarzda prestij kazanabilecek maçlarız kazanmak"
diye konuştu.
ALLAH BİZE NASİP ETTİ
EN büyük transferlerinin Mersin taraftarı olduğunu vurgulayan teknik direktör Baş, "Mersin İdmanyurdu hedefi olan bir takım. Hedefsiz olması mümkün değil. İyi ve yetenekli oyunculardan kurulmuş bir ekibimiz var. Bizlerde çok iyi çalışıyoruz. Önceki şampiyonluklarımızın tesadüf olmadığını, aynı işi burada da başarabileceğimizi Allah bize nasip etti" dedi.