Minibüsten düşerek ölen yolcu asli kusurlu bulundu

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, seyir halindeyken kapısı açık olduğu ileri sürülen minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, İstanbul Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda "hareket halindeki araçtan inmek isteyerek kendi can güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle asli kusurlu olarak değerlendirildi. Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde geçen yıl 6 Haziran'da kapısı açılan dolmuştan düşerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Servet Altundağ'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla şoför Turgay A'nın yargılandığı mahkemeye ulaşan kusur raporunun ardından yargılama tamamlandı. Raporda, hayatını kaybeden Servet Altundağ'ın "Yolcu olarak bulunduğu minibüsün durmasını beklemeden, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak hareket halindeki araçtan inmek istemesi sonucu kazanın meydana geldiği, Altundağ'ın gereken dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı" sebebiyle asli kusurlu bulunduğu belirtildi. "Minibüsü durdurmadan yolcu kapısını açtığı" gerekçesiyle tali kusurlu bulunan şoför Turgay A. ise mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapse çarptırılıp hükmün açıklanması geriye bırakıldı.