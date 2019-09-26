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’de nar ekşisi zamanı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Osmaniye’de nar ekşisi zamanı
OSMANİYE'DE ev hanımları hem salata ve yemeklerde kullandıkları hem de satışından aile bütçesine katkı sağladıkları nar ekşisini imece usulüyle hazırlayarak sofralara ulaştırıyor Çukurova'da ev hanımlarının hem salata ve yemeklerde kullandıkları hem de satışından aile bütçesine katkı sağladıkları nar ekşisi yoğun emek harcanarak sofralarda yerini alıyor. Osmaniye'de imece usulüyle kış hazırlıklarını sürdüren kadınlar, sofraların vazgeçilmez tatlarından nar ekşisi yapımı için de bir araya geliyor. Olgunlaşan narları önce tek tek dallarından kopararak bıçakla ikiye bölen ev hanımları, kabuğundan ayıklanan nar tanelerini çuvallar içine koyup ezerek suyunu çıkarıyor.
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Osmaniye’de nar ekşisi zamanı
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