Osmaniye’de nar ekşisi zamanı

OSMANİYE'DE
ev hanımları hem salata ve
yemeklerde kullandıkları hem de satışından aile
bütçesine katkı sağladıkları nar ekşisini imece usulüyle
hazırlayarak sofralara ulaştırıyor Çukurova'da
ev hanımlarının hem salata ve yemeklerde kullandıkları
hem de satışından aile bütçesine katkı
sağladıkları nar ekşisi yoğun emek harcanarak
sofralarda yerini alıyor. Osmaniye'de imece usulüyle
kış hazırlıklarını sürdüren kadınlar, sofraların
vazgeçilmez tatlarından nar ekşisi yapımı için de bir
araya geliyor. Olgunlaşan narları önce tek tek dallarından
kopararak bıçakla ikiye bölen ev hanımları,
kabuğundan ayıklanan nar tanelerini çuvallar içine
koyup ezerek suyunu çıkarıyor.