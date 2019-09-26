Osmaniye’de nar ekşisi zamanı

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ev hanımları hem salata veyemeklerde kullandıkları hem de satışından ailebütçesine katkı sağladıkları nar ekşisini imece usulüylehazırlayarak sofralara ulaştırıyor Çukurova'daev hanımlarının hem salata ve yemeklerde kullandıklarıhem de satışından aile bütçesine katkısağladıkları nar ekşisi yoğun emek harcanaraksofralarda yerini alıyor. Osmaniye'de imece usulüylekış hazırlıklarını sürdüren kadınlar, sofralarınvazgeçilmez tatlarından nar ekşisi yapımı için de biraraya geliyor. Olgunlaşan narları önce tek tek dallarındankopararak bıçakla ikiye bölen ev hanımları,kabuğundan ayıklanan nar tanelerini çuvallar içinekoyup ezerek suyunu çıkarıyor.