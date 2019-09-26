Sakarya: Birliğimizi bölemeyecekler

BUGÜN NELER OLDU

Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Adana'da özel harekat polislerine yapılan bombalı saldırıyı kınadı. Terör saldırılarının toplumun huzuru, birlik ve beraberliğini bölmeyi amaçladığını vurgulayan Başkan Sakarya, bu saldırıları gerçekleştiren şer odaklarının amaçlarına ulaşamayacaklarını kaydetti. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde, toplumsal barış ve huzuru koruyarak, her alanda elde edilecek başarılarla dolu, huzurlu bir geleceğin toplumun her kesimin beklentisi olduğuna dikkat çeken Sakarya, "Zengin potansiyeli, sağladığı yatırım imkanları nedeniyle avantajlı konumda bulunan, İstanbul'a alternatif olarak gösterdiğimiz Adana'da, polis aracına yapılan bombalı saldırıyı lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi. Sakarya, "Stratejik konumu nedeniyle sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de büyük öneme sahip bir kentimiz olan Adana'da gerçekleşen bu saldırının hedefi, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü, ekonomimizi bozmaya yöneliktir. Sınır ötesinde etkin bir durumda olduğumuz bir dönemde bu saldırın gerçekleşmesini dikkat çekici buluyoruz. Saldırıda yaralanan polislerimize, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi