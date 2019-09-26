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Şimşek kupada kayıp

DEMIRSPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda profesyonel ilk köy takımı olan Hekimoğlu Trabzon’a 2-0 mağlup oldu ve kupaya havlu attı

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Şimşek kupada kayıp
TFF 1. Lig'de fırtınalar estiren Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'a normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda 2-0 mağlup oldu. 18 kişilik kadroya altyapıdan Yusufcan Demirok, Okan Çiçen, Yusuf Emre Alyaprak ve Musa Bulut'u dahil eden teknik direktör Uğur Tütüneker, gençlere forma şansı tanıdı. 2. Lig'e yükselen ilk köy takımı olan Hekimoğlu Trabzon, karşısında istediği futbolu ortaya koyamayan konuk ekip 100'de Dede, 109. dakikada da Hakan Yavuz'un gollerine engel olamadı ve kupaya erken veda etti.
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Şimşek kupada kayıp
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