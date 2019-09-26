Tarsus’ta otomobil kamyona çarptı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde otomobilin, kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan şahıslar 112 Acil ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı. Alınan bilgiye göre kaza D-400 karayolu Tarsus-Adana bölümü, Esenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu H.H. yönetimindeki 63 MA 4703 plakalı otomobil, Tarsus-Adana istikametinde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen Y.G. idaresindeki 35 DBV 14 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Otomobil içerisinde sıkışan A.H., A.C. ve M.D, olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı.