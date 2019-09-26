Türk ve Kazak ressamların eserleri büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin, Bakhytbek Talkambaev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 25 eserden oluşan Resim Sergisi ile Türkiye'den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin, Asiye Sarioğlu Demirörs'ün 35 eserinden oluşan Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi'ni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu gezdi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen 2 ayrı sergiyi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar, davetli ile birlikte gezen Bakan Dr. Sucuoğlu, eserlere hayran kaldı. İki ayrı sergi, hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında 30 Eylül tarihine kadar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.