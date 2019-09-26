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Vali işadamlarını ’ye davet etti

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Vali işadamlarını Niğde’ye davet etti
NİĞDE Valisi Şimşek Bursalı iş insanlarını Niğde'ye davet ederek yatırım yapın çağrısında bulundu. İl dışında yaşayan Niğdeli iş adamları ve Niğdelilerle buluşmak için Bursa'ya giden Niğde heyeti temaslarını sürdürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Adamları ile buluşan Niğde heyetine başkanlık eden Vali Yılmaz Şimşek, Niğde'ye yatırım imkânları ile ilgili tanıtım toplantısında iş adamlarına seslenerek onları Niğde'ye yatırım yapmaya davet etti. BTSO hizmet binası meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şimşek, "Niğde'nin coğrafi konumu ve ekonomik durumu, nedeni ile yatırımcılar için oldukça cazip bir ildir" dedi.
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Vali işadamlarını Niğde’ye davet etti
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