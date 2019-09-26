Yolları süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

BUGÜN NELER OLDU

büyükşehir belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Erdal Duru, sabah saatlerinde kaldırımları süpürürken bulduğu ve içinde yaklaşık bin TL para ile kimlik ve banka kartı olan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde sabah saatlerinde süpürge ve küreğiyle kaldırım temizliği yapan Duru, içinde bin lira para, kimlik ve banka kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanı bulduğunda aklına ilk olarak sahibine ulaştırmak geldiğini söyleyen Duru, sahibine ulaşamayınca cüzdanı bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etti. Yapılan araştırmalar ve polisin yardımıyla cüzdanın Türkan Gül'a ait olduğu belirlendi. Duru, Daire Başkanlığına gelen Gül'e cüzdanı teslim etti. Cüzdanına kavuşan Gül, böyle bir insanın eline geçeceğini tahmin etmediğini belirterek mutluluğunu paylaştı. Yardımcı gümrük müşaviri olarak çalışan Türkan Gül aynı saat aralığında babasının kendisini iş yerine bıraktığı Silifke Caddesi üzerinde cüzdanını arabadan inerken düşürmüş olabileceğini dile getirdi. Gül, Erdal Duru sayesinde günü gelen borçlarını ödeyebileceğini belirtti.