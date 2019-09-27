Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adanaspor’a Güneş doğdu

Adanaspor’a Güneş doğdu

Tümör teşhisi konulan taraftar Güneş Tavs, ailesi ile beraber Kaplanlar’ın idmanını ziyaret etti ve mutluluğu yüzüne yansıdı

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Adanaspor’a Güneş doğdu
TFF 1.Lig'in 6.haftasında yarın sahasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'un antrenmanında çok özel bir konuk vardı. Yumuşak dokulu tümör tanısı konulan taraftar Güneş Tavs, antrenmanı izledi. Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül'ün misafiri olan Güneş, ailesiyle hatıra fotoğrafı çekildi.

RONİ'DEN HEDİYE
Brezilyalı Roni ise antrenman sonrası Güneş'e imzalı Adanaspor forması hediye etti.

AHMET DERELİ KATILMADI
Duygu dolu görüntülerin gölgesinde çalışmasını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Levent Eriş, oyuncularıyla yakından ilgilendi. Sakatlığı bulunan Ahmet Dereli antrenmana çıkmazken teknik adam Eriş, "Altay ile zorlu bir maça çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Taraftarımızın huzurunda bunu başaracağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanaspor’a Güneş doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN