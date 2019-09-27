Adanaspor’a Güneş doğdu

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FF 1.Lig'in 6.haftasında yarın sahasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor
'un antrenmanında çok özel bir konuk vardı. Yumuşak dokulu tümör tanısı konulan taraftar Güneş Tavs, antrenmanı izledi.
Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül
'ün misafiri olan Güneş
, ailesiyle hatıra fotoğrafı çekildi.
RONİ'DEN HEDİYE
Brezilyalı Roni ise antrenman sonrası Güneş'e imzalı Adanaspor forması hediye etti.
AHMET DERELİ KATILMADI
Duygu dolu görüntülerin gölgesinde çalışmasını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Levent Eriş, oyuncularıyla yakından ilgilendi. Sakatlığı bulunan Ahmet Dereli antrenmana çıkmazken teknik adam Eriş, "Altay ile zorlu bir maça çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Taraftarımızın huzurunda bunu başaracağız"
diye konuştu.