Adanaspor’a Güneş doğdu

BUGÜN NELER OLDU

FF 1.Lig'in 6.haftasında yarın sahasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarını sürdüren'un antrenmanında çok özel bir konuk vardı.Adanaspor Kulüp Başkanı'ün misafiri olan, ailesiyle hatıra fotoğrafı çekildi.Brezilyalı Roni ise antrenman sonrası Güneş'e imzalı Adanaspor forması hediye etti.Duygu dolu görüntülerin gölgesinde çalışmasını sürdüren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Levent Eriş, oyuncularıyla yakından ilgilendi. Sakatlığı bulunan Ahmet Dereli antrenmana çıkmazken teknik adam Eriş,diye konuştu.