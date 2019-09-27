Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adliyede Muharrem ayı etkinliği düzenlendi

Adliyede Muharrem ayı etkinliği düzenlendi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Adliyede Muharrem ayı etkinliği düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Adliyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliğine katıldı. Adliye binası önünde gerçekleştirilen programa Başkan Güngör'ün yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Aşure ikramının da yapıldığı programda Başkan Güngör, adliye çalışanlarının ve vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyede Muharrem ayı etkinliği düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN