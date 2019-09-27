Adliyede Muharrem ayı etkinliği düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Adliyesi tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliğine katıldı. Adliye binası önünde gerçekleştirilen programa Başkan Güngör'ün yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, adliye çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Aşure ikramının da yapıldığı programda Başkan Güngör, adliye çalışanlarının ve vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.