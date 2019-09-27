Asansörde yankesicilik yaptı cezaevine konuldu

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bir hastanenin asansöründe hasta yakının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen 70 yaşındaki Murat A. yakalandı. Yankesicilik olayı Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hasta yakını gibi bir hastaneye gelen Murat A. (70) asansöre binerek burada hasta yakını Mustafa K.'ya yaklaşıp cebindeki 2 bin lira parayı yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştı. Mustafa K. bir süre sonra parasının olmadığını fark edince hemen polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerasını inceledi. Polis kısa sürede zanlının yankesicilikten 12, yaralama, resmi belgede sahtecilik, eşini darp, tehdit ve hakaretten suç kaydı bulunan Murat A. olduğunu tespit etti. Ekipler zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat A. tutuklandı.