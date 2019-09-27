Çukurova Üniversitesi ile EYUDER işbirliği yapacak

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Üniversitesi (ÇÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında uluslararası eğitim yönetimi formu düzenleme ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Çukurova Üniversitesi de bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunun (EYFOR) paydaşları arasında yer aldı. Antalya'da 07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek forum öncesinde EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek ve berberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Dr. Çilek, "Eğitim alanındaki yenileşme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Prof. Dr. Kibar ise, "EYFOR-X'ın eğitim camiasına büyük katkısı olacak" diye konuştu.