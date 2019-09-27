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ile EYUDER işbirliği yapacak

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Çukurova Üniversitesi ile EYUDER işbirliği yapacak
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında uluslararası eğitim yönetimi formu düzenleme ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Çukurova Üniversitesi de bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumunun (EYFOR) paydaşları arasında yer aldı. Antalya'da 07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek forum öncesinde EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek ve berberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Dr. Çilek, "Eğitim alanındaki yenileşme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Prof. Dr. Kibar ise, "EYFOR-X'ın eğitim camiasına büyük katkısı olacak" diye konuştu.
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Çukurova Üniversitesi ile EYUDER işbirliği yapacak
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