Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

GAZİANTEP'TE
yurda kaçak yollarla
giren düzensiz göçmenlerin
bulunduğu
otobüsün şoförü, yol
kontrolünü fark edince
taşıdığı 86 kişiyi otoyolda
bırakarak kaçtı.
Türkiye-İran sınırından
yurda kaçak yollarla
girdikleri tespit
edilen Afganistan, Pakistan
ve Bangladeş uyruklu 86 düzensiz
göçmen, İstanbul'a götürülecekleri
umuduyla bir otobüse
bindi. Bitlis'in Tatvan ilçesinden
yola çıkan ve kimliği henüz
belirlenemeyen otobüs şoförü,
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG)
otoyolunun Gaziantep istikametinde
jandarmanın uygulama
yaptığını fark edince, otobüsteki
göçmenleri yol kenarında indirip
kaçtı. Yol kenarında aralarında
kadın ve çocukların da bulunduğu
86 kişiyi fark eden jandarma
ekipleri, aç, susuz ve yorgun
oldukları gözlenen göçmenlere
su dağıttı. Otobüslerle jandarma
karakoluna götürülen düzensiz
göçmenlerin, işlemlerin ardından
sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Otobüs şoförünün bulunması için
çalışma başlatıldı.