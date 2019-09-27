Düzensiz göçmenleri yolda bırakıp kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

yurda kaçak yollarlagiren düzensiz göçmenlerinbulunduğuotobüsün şoförü, yolkontrolünü fark edincetaşıdığı 86 kişiyi otoyoldabırakarak kaçtı.Türkiye-İran sınırındanyurda kaçak yollarlagirdikleri tespitedilen Afganistan, Pakistanve Bangladeş uyruklu 86 düzensizgöçmen, İstanbul'a götürülecekleriumuduyla bir otobüsebindi. Bitlis'in Tatvan ilçesindenyola çıkan ve kimliği henüzbelirlenemeyen otobüs şoförü,Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG)otoyolunun Gaziantep istikametindejandarmanın uygulamayaptığını fark edince, otobüstekigöçmenleri yol kenarında indiripkaçtı. Yol kenarında aralarındakadın ve çocukların da bulunduğu86 kişiyi fark eden jandarmaekipleri, aç, susuz ve yorgunoldukları gözlenen göçmenleresu dağıttı. Otobüslerle jandarmakarakoluna götürülen düzensizgöçmenlerin, işlemlerin ardındansınır dışı edilecekleri öğrenildi.Otobüs şoförünün bulunması içinçalışma başlatıldı.