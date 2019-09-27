Erdemli’de hafızlar belgelerini aldı

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Mersin İl Müftülüğü 84 Hafızın İcazet Programı için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenledi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Vali Ali İhsan Su, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, il protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri, STK üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlara verilen belgede birer hadisi şerif ve ayet-i kerime yer aldığını belirtti. Osmanlı döneminde hafızlara nasıl bir belge, icazet belgesi veriliyordu diye bir araştırma yaptıklarını belirten Erbaş, O geleneği sürdürmek için ona benzer bir belge oluşturduklarını ifade etti. İslam, insanoğluna verilen en büyük nimet diyen Erbaş, ''Rabbimiz bizi bu nimetle müşerref kılmış. Kur'an-ı Kerim, bizi kötülüklerden uzaklaştıran, şeytana karşı zırh gibi bizi kuşatan, koruyan bir kitaptır. Hafızlarımızdan hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmelerini, Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri gibi anlamaları ve yaşamalarını bekliyoruz'' dedi. Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay Mersin'de düzenlenen 84 hafızın icazet programına Erdemli'nin 28 hafız ile damga vurduğunu kaydetti. Hafız yetiştirmede Mersin'de rekora imza attıklarını kaydeden Erenay, "Programda icazet belgesi almaya hak kazanan 84 hafızın 28'i Erdemlili hafızlarımızdan oluşmakta. Bu bizi gururlandırdı ve sevindirdi" dedi.