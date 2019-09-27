Julia Suzan Tarsus’ta

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol ikinci Ligi'nde bu sezon mücadele edecek olan, kadrosunuile güçlendirdi.Julia Suzan Demirer, savunmanın yanı sıra hücumda da etkili oyunu ve ürettiği sayılarla dikkat çekiyor. İddialı bir kadro kuran Tarsus, şu ana kadar'i kadrosuna kattı. Bu sezon başarılı olarak bir üst lige çıkmayı hedefleyen turkuaz-beyazlılar, koç