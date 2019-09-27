Kadın basketbolu yeniden şahlanacak

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ürkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan
, Çukurova basketbolunun yeniden eski şaşalı günlerine dönmesi gerektiğini belirti. Onan, Adana Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, kulüp yönetim kurulu üyesi Murat Hangöze ile birlikte SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar ile görüştü.
BÜYÜK BİR ALTYAPI KAYNAĞI MEVCUT
Çukurova'nın bir basketbol üssü olduğunu belirten CEO Onan, "Önceki yıllara bastığımızda bu bölgede kadın basketbolu zirvedeydi. Ancak şu anda takımlarımız ya kapandı ya da taşındı. Bir kısmı da zor şartlar altında mücadele ediyor. Adana'da Adana Basketbol, Mersin'de iki, Hatay'da da bir takımımız kendi çapaları ile ayakta durmaya çalışıyor. Federasyon olarak kulüplerimize gerekli desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz"
dedi. Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep bölgelerinde büyük basketbol bir altyapısı olduğunu belirten Onan, "Bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda gördük. Hedefimiz bu cevherleri yeniden ortaya çıkartmak"
dedi.