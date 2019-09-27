Kadın basketbolu yeniden şahlanacak

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Basketbol Federasyonu CEO'su, Çukurova basketbolunun yeniden eski şaşalı günlerine dönmesi gerektiğini belirti.Çukurova'nın bir basketbol üssü olduğunu belirten CEO Onan,dedi. Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep bölgelerinde büyük basketbol bir altyapısı olduğunu belirten Onan,dedi.