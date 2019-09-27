Melih ABİ: Dolmuşcu bebek arabası var diye çocuklu anneyi indirdi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da çocuklu bir anne.Bebeğinin puseti var.Dolmuşa biniyor, sürücü almıyor.Neden mi bebek arabası yer kaplıyor diye.İtirazlar sonrasında alıyor.Sonrasında da kadını gideceği yere varmadan 'başka yolcu alacağım' diye indiriyor.Bebekli anne isyan ediyor.Pazar yerinden dolmuşa binmek isteyen yaşlı bir kadın da elinde çantası var diye alınmıyor.Kadıncağız arkadan bağırsa da dolmuşçu aldırış etmiyor.UKOME bu konuda bir karar alsın.Bebek arabası ile binmek yasak ise almasınlar.Olmazsa bir yolcu parası verilsin.Ama bebekli kadını alırken sorun çıkarmak, sonrasında da gideceği yere varmadan indirmek neyin nesi?Bu milletin dolmuşçulardan, özel halk otobüslerinden çektiği nedir?Yaşlı biner parasını devlet verir...Dolmuşçu istediğini alır, istemediğini almaz, Yaz sıcağında klima çalıştırmaz.Bunları hizaya çekecek biri yok mu?Ormanları yeniden düzenlenerek tekrar Tarsus halkının hizmetine açılmalı.Tarsus'ta Türkiye'nin ilk planlı, programlı proje çalışmasının yanı sıra ilk okaliptüs ormanı olma özelliğini taşıyan Karabucak Ormanı, 78 yıl önce kömür havzalarında ihtiyaç duyulan maden direğinin temini için bataklık olan bir alanda kurulmuştu.Ali Fuat, "Ambalajdan kağıda, ilaçtan kozmetik sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılmak için oluşturulan orman kente yakınlığı ile dikkat çekiyor" diyor.Orman insanların nefes aldığı oksijendir.Böylesine güzel bir alan tabii ki yeniden düzenlenmeli ve insanların kullanması sağlanmalıdır.