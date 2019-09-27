Öğrencilerin üniformaları yeniden tasarlandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji üniformaları 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren yenilikçi ve modern tarzda yeniden tasarlandı. Yakın Doğu Okullarının çağdaş eğitim anlayışına paralel olarak, öğrencilerin çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği, kişilik ile karakterinin şekillenerek oturduğu, paylaşmayı ve arkadaşlığı öğrendiği ikinci evi olan okullarda geçirdiği en önemli zaman diliminde kurumsal kimliğin içerisinde özgün bir birey olma ayrıcalığını yaşatarak, mutlulukla ve gururla taşıyabilecekleri okul kıyafetlerine yeni bir soluk getirildiği belirtildi. Öğrencilerin ruhuna hitap eden, hareket kabiliyetini artıran, dayanıklı ve kaliteden ödün vermeden özgürlükçü ve bireylere değer katan bir yaklaşımla tasarlanan yeni okul kıyafetleri okul öncesinden, ilkokula, ortaokuldan liseye kadar tüm öğrenci gruplarında farklı renklerde tasarlanarak zenginleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından yenilikçi ve modern tarzda tasarlanan okul kıyafetleri, kullanım rahatlığı ve gençlerin hareket kabiliyetine engel olmayacak kumaşlar seçilerek üretildi. Yeni Okul Kıyafetleri, kurumsal kimliği koruyarak renk, desen, şekil özellikleriyle de kuruma yeni bir vizyon kazandırdı.