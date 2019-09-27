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Otizmin Farkındayız Projesi ilgi gördü

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Otizmin Farkındayız Projesi ilgi gördü
MERSİN'DE Erdemli Belediyesi, psikolojik destek ekibi ile 'Otizmin Farkındayız' vizyon projesini hayata geçirdi. Erdemli Belediyesi, 2019 yılında kurduğu Çocuk Danışma Merkezinin çalışma kapsamını genişleterek oluşturduğu psikolojik destek ekibi ile otizmli çocukların erken yaşta keşfedilip tedavi görebilmesi adına çalışmalarına başladı. 'Otizmin Farkındayız' projesi kapsamında küçük çocukların kontrollerini gerçekleştirerek, erken tanı ve tedavi programının uygulanmasını sağlayan Belediye, ülkenin geleceğini yetiştiren kadınlara sunduğu psikolojik desteğe bir yenisini daha ekleyerek, çocuklara yönelik hizmetleriyle de yeni çalışmalara imza atmakta.
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Otizmin Farkındayız Projesi ilgi gördü
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