Özbek ve Kazak sanatçılar sergi açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov'a ait 17 eser, Khasan Aminov'a ait 20 eser ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait 17 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Sergi bugün saat 08.30'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alacak. Özbekistanlı resim sanatçısı Nodir Shoabdurahimov'un metaforlar, alegoriler ve şiirlerle dolu dünyası eserlerine yansıyor. 17 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde sanatçı Nodir Shoabdurahimov eserlerinde beklenmedik renk kararları ile çevrenin gerçek özelliklerini yansıtıyor.