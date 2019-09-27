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Zeki Kıvanç: Yol haritası çizeceğiz

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu ile buluştu

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Zeki Kıvanç: Yol haritası çizeceğiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette odaların, iş dünyasının beklenti ve çözüm önerileri değerlendirildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Zeki Kıvanç'a teşekkür ederek, "Başkanımız ve ASO ile güzel bir işbirliği içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu süreci işbirliği protokolü imzalayarak resmileştirmek istiyoruz. Hepimizin ortak amacı şehirlerimizi ve ülkemizi üretim, ihracat ve istihdamda çok daha iyi noktalara taşımak" dedi. GSO Başkanı Ünverdi ve yönetim kuruluna teşekkür eden Zeki Kıvanç da, TOBB olarak bölge odalarının taleplerini aldıklarını ve bunlara çözümler üretmeye çalışacaklarını belirterek, "Bütün odalardan gelecek talepleri değerlendirip kendimize bir yol haritası çıkartacağız. Ben de ev sahipliği için sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
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Zeki Kıvanç: Yol haritası çizeceğiz
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