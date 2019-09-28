Araçta sigara içen sürücülere ceza yağdı

Adana'da 'Dumansız araç uygulamasında" polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi. Denetimlerde 39 sürücüye 5 bin 967 lira ceza kesildi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında asayiş ekipleriyle birlikte denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları kontrol ettiler.

'HABERİM YOK' DEDİ

Sürücü koltuğunda sigara içerken polis tarafından suçüstü yakalanan Hasan Dereci, "Ben yurt dışından mallar getirdim. Gümrüğü bırakacaktım. Benim bu uygulamadan haberim yok. Ceza kesmeyin" dedi. Polis Demirci'ye Kabahatler Kanunu'nun 39. Maddesine muhalefet suçundan 153 lira para cezasını kesti.

KAZALARA NEDEN OLUYOR

Ekipler ayrıca sürücünün yanında sigara içenlere de ceza yazdı. Polisin kontrolünü gören bazı sürücülerin sigaralarını attıkları gözlendi. Denetimler sonucunda 39 kişiye toplam 5 bin 967 TL ceza yazıldı. Sürücüler yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Araç kullanırken sigara içmek dikkat dağınıklığına ve bunun neticesinde kazalara neden oluyor" dedi.