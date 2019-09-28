Çırçır fabrikasında yangın çıktı

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çırçır fabrikasında çıkan yangında 20 ton pamuk yandı. Alınan bilgiye göre yangın Aytekin İnç adlı iş adamına ait 82 Evler mahallesi 3122 sokak üzerinde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çırçır fabrikasında depo dışında açık alanda bulunan pamuk balyalarından dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Önce çevredeki işyerlerini müdahale ettiği yangını daha sonra Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını depolara sıçramadan söndürürken, yangında yaklaşık 20 ton dolayında pamuğun yanarak maddi hasara yol açtığı öne sürüldü. Yangının atılan bir izmaritten mi, yoksa başka nedenden mi çıktığı araştırılıyor.