Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çırçır fabrikasında yangın çıktı

Çırçır fabrikasında çıktı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Çırçır fabrikasında yangın çıktı
TARSUS'TA çırçır fabrikasında çıkan yangında 20 ton pamuk yandı. Alınan bilgiye göre yangın Aytekin İnç adlı iş adamına ait 82 Evler mahallesi 3122 sokak üzerinde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çırçır fabrikasında depo dışında açık alanda bulunan pamuk balyalarından dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Önce çevredeki işyerlerini müdahale ettiği yangını daha sonra Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını depolara sıçramadan söndürürken, yangında yaklaşık 20 ton dolayında pamuğun yanarak maddi hasara yol açtığı öne sürüldü. Yangının atılan bir izmaritten mi, yoksa başka nedenden mi çıktığı araştırılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çırçır fabrikasında yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN