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’ın cephane sorumlusuna tutuklama

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Deaş’ın cephane sorumlusuna tutuklama
Adana'da, daha önce Suriye'de örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirlediği Suriye uyruklu Mustafa Z'nin (32) yasa dışı yoldan ülkeye giriş yaparak kente geldiğini belirledi. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşılan zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin elektronik mühendisi olduğu ve daha önce Suriye'nin Tel Abyad kentinde örgütün mühimmatlarından sorumlu olduğu belirlendi. Ayrıca zanlının örgüt adına kentteki iş yerlerinin kaydını da tuttuğu öğrenildi. Mustafa Z'nin iki kardeşinin ise örgüt saflarında katıldığı ve çatışmalarda öldüğü iddia edildi. Zanlı tutuklandı.
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Deaş’ın cephane sorumlusuna tutuklama
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