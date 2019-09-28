Günsel’den büyük istihdam imkanı

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Doğu Üniversitesi otomobil üretimi olan Günsel bünyesinde eğitilerek istihdam edilmek ve otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştirerek doğrudan iş olanağı sağlamak amacıyla otomotiv sektörünün birçok alanında personel istihdam edilecek. Üretim çalışmaları devam eden GÜNSEL'de farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere, otomotiv sektörüne karşı ilgili ve alanında kariyer hedefi olan eğitim düzeyi fark etmeksizin, deneyimli ve deneyimsiz adayların eğitim programlarına başvuru yapabileceği belirtildi. Eğitim programına kabul edilen adaylara eğitim programı süresince aylık ücret ödenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise Günsel bünyesinde istihdam edilecek. Yapılan açıklamada, Elektrik Teknikeri, İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni, Bilişim Teknikeri, Elektronik Üretim Test Teknisyeni, Kablaj Teknikeri, Kaynak Ustası, Kompozit Üretim Personeli, Montaj Personeli, Su Jeti Operatörü, Otomotiv Boya Ustası, Üretim Personeli, CNC Operatörü, Thermoform Makinesi Operatörü alanlarında eğitimler düzenleneceği belirtildi. Günsel bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan eğitim programları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açılan eğitim programları ile hem otomotiv sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını hem de ülkemiz için yeni bir istihdam alanının sağlanarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da destek verileceğini belirtti.