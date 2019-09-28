Hatay lezzetleri görücüye çıktı

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Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri"nin açılışı gerçekleşti. Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri", Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (HESOB) koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, oda, borsalar ve kaymakamlıkların ortak katılımıyla İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Üç semavi dine mensup insanların yüzyıllardır Hatay'da hoşgörü içerisinde yaşadığını hatırlatan Yayman, "Bu tesadüf değildir, insanlarımızın birbirine olan saygısından kaynaklanmaktadır, farklı etnik kimliklere ve birbirinden çok farklı inançlara sahip vatandaşlarımız binlerce yıldır Hatay'da barış içinde yaşıyor. İstanbul'daki etkinliğimiz Hataylılar'ın kardeşlik temelinde birlikte yaşama kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır" dedi. Hatay'ın "medeniyetlerin birleşimi, birikimi" şeklinde özetlenebileceğini anlatan Yayman, "UNESCO'nun dünya mirası öneri listesinde yer alan dünyanın ilk mağara kilisesi Saint Pierre kilisesi Hatay'dadır. St.Simon manastırı ile birlikte, dünyanın en büyük ikinci mozaik sergileme alanına sahip arkeoloji müzesi de Hatay'dadır, Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitkiler müzesi, zengin mutfağı ve daha birçok özelliği ile Hatay mutlaka gidip ziyaret edilmesi gereken bir kenttir" diye konuştu. Antakya kalesinin, İstanbul'dan sonra zamanının en uzun surlara sahip olan bir kale olduğunu anlatan Yayman, Hatay'ın Türkİslam tarihi açısından da çok önemli olduğunu, 638 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilen ve İslamiyet ile tanışan ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurguladı. Habibi Neccar ve Beyazidi Bestami hazretlerinin makamı da bizim şehrimizdedir" diyen Yayman, Turizm ve Gastronomi Günleri'nde, Hatay'ın on binlerce yıl öncesinden gelen orijinal, gizemli ve doğal kültürünü İstanbul'a taşıdıklarını anlattı.