Hkü öğrencileri Gaziantep’i tanıdı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), aralarına yeni katılan öğrencilerinin üniversite hayatına adaptasyonunu ve uyumunu kolaylaştırmak için "INT-100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi ve Oryantasyon" programı kapsamında Gaziantep gezisi düzenledi. Yeni üniversiteliler, Gaziantep'in tarihi yerlerini rehber akademisyenleri eşliğinde gezerek şehri yakından tanıdı. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu gezide öğrenciler; şehrin yapısını, çevresini ve lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. HKÜ'ye yeni katılan öğrenciler, ilk ziyaretlerinde Gaziantep savunması kahramanlarının kurtuluş mücadelesini, Cumhuriyet dönemi Gaziantep'inin üç boyutlu bir sunumunu ve Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde öğretmenevi balkonundan yaptığı konuşmanın elektronik robotla ve Ata'nın kendi sesiyle canlandırıldığı gösteriyi izledi.

GAZİANTEP KALESİNE ÇIKTILAR

Antep Halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü figürlerinin yer aldığı Panorama Müzesini ziyaret eden öğrenciler gezinin devamında Gaziantep Emine Göğüş Mutfak müzesiyle en lezzetli yemekleri ve "Antep Yemek Kültürü"nü yakından tanıma imkânı bulurken, Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olan Gaziantep Kalesinde şehri tepeden izledi.



İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Son olarak Gaziantep'in tarihini daha iyi görünür kılan 'Kültür Yolunu' dolaşan öğrenciler, tüm gün süren gezide Gaziantep'in kültürel mirası ve tarihi dokusu ile tanıştı. HKÜ Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere katılan yeni öğrenciler, gerçekleştirilen oryantasyon programında üniversiteyi daha yakından tanıdıklarını, yapılan seminerlerin üniversiteye uyumlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.