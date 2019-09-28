Mersınlı sporcular dereceye doymadı

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MERSIN Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kickboks şampiyonasında 54 kiloda Avrupa ikincisi ve Afrika'da yapılan Gençler ve Büyükler Dünya Kickboks Kupası'nda şampiyon olan Ali Ataberk Gürbüzcan, Gençler Avrupa Kickboks şampiyonasında 86 kiloda Avrupa üçüncülüğü elde eden Batuhan Bayram Demir'i tebrik etti. Kaymaz, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarda başarı elde ederek bizleri gururlandıran Mersinli milli sporcularımız Ali Ataberk Gürbüzcan, Batuhan Bayram ve onların bu seviyeye gelmelerinde en büyük pay sahibi değerli antrenörlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.