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Rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler
YAĞMUR ve Tolga muhteşem bir düğünle Adana'da dünya evine girdi. Tolga Çelikten hayatını Mersinli Yağmur Topkarcı ile birleştirdi. Panorama Park'ta gerçekleşen düğün öncesi genç çiftin nikahı alkışlar arasında kıyıldı. Davetliler çiftin bu mutlu gününe şahitlik ederken birbirine çok yakışan çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Düğüne katılanlar gece boyunca hoş vakit geçirirken çiftler bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Gelinin anne ve babası Behiye- Avni Topkarcı ile damadın anne ve babası Hava-Adnan Çelikten ise evlatlarının bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan misafirleriyle tek tek ilgilendi.
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Rüya gibi bir düğünle dünya evine girdiler
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