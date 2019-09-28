Şehit eşinin evi yenilendi

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, yıllar önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı ev, baştan sona tadilattan geçirilerek, yenilendi. Mersin'de yaşayan Fadıl Alnıaçık, yaklaşık 33 yıl önce, vatani görevi sırasında; Bolu'da meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehidin ardından geriye, eşi Nurcan Alnıaçık ve tek çocukları olan kızı Sabahat kaldı. Maddi durumu iyi olmayan Şehidin eşi Nurcan ve kızı Sabahat; Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6072 sokaktaki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Kızı Sabahat'in evlenmesiyle anne Nurcan Alnıaçık, evde yalnız yaşamaya başladı. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşinin yaşadığı; Hal Mahallesi'nde bulunan evini de ziyaret ederek, şehidin eşi Nurcan Alnıaçık ve yakınlarıyla sohbet etti. Ziyareti sırasında şehit eşinin yaşadığı evin içler acısı halini fark eden Başkan Gültak, yetkilileri arayarak, evde yenileme ve onarım yapılması için talimat verdi. Başkan Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şehidin eşinin yaşadığı evin tüm iç kapıları, pencereleri mutfak dolabı ve tezgâhı yenilendi. Mutfak, banyo ve tuvalet seramik ve fayansla döşendi. Bir odaya yüklük dolabı yerleştirildi. Evin iç ve dış duvarlarının sıvası ve boyası yenilendi. Evin avlu zeminine de beton dökülürken, 2 katlı olan evin üst katının çatısı da tadilattan geçirildi. Yıllardır zor şartlarda yaşadığı evinin yenilenmesiyle duygulanan Şehit Fadıl Alnıaçık'ın eşi Nurcan Alnıaçık, Başkan Gültak'a ve evini yenileyen belediye ekiplerine teşekkür etti.