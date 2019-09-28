Vali Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İncirlik uygulama noktasına geçerek burada incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında, uygulama noktasında görevli polis memurlarından yapılan trafik denetimleri ve kontroller hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, ilin güvenlik ve asayişinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesinin önemine dikkat çekerek mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca hizmet eden güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.