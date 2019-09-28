Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu

Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Vali Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İncirlik uygulama noktasına geçerek burada incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında, uygulama noktasında görevli polis memurlarından yapılan trafik denetimleri ve kontroller hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, ilin güvenlik ve asayişinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesinin önemine dikkat çekerek mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca hizmet eden güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Mahmut Demirtaş incelemelerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN