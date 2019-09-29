BUGÜN NELER OLDU

MERSIN Üniversitesi (MEÜ) koordinatörlüğünde ulusal ve uluslararası 35 kurumun işbirliğinde yürütülen MERSCIN ve 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği başladı. Avrupa Komisyonu tarafından Horizon2020 programı kapsamında, International Mersin Science Night (MERSCIN) ve TÜBİTAK-4007 programı kapsamında desteklenen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği, Yenişehir Fuar Merkezinde başladı. Açılışa Vali Yardımcısı Süleyman Deniz,MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tabak, Konya Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Yardımcısı Deniz, Mersin Üniversitesi ile ilk günden bu yana sürekli birlikte çalıştıklarını ifade etti.